Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он позволит обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, которые включены в реестр Минобороны России. Закон в том числе наделяет правительство России полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке.

По данным на 4 марта, в России зарегистрировано 2 825 Вечных огней и Огней памяти.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам, проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины.