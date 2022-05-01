Вандалы изрисовали асфальт у подъезда к мемориалу «Разорванное кольцо»

В воскресенье, 1 мая, неизвестны изрисовали асфальт у подъезда к мемориалу «Разорванное кольцо» в деревне Коккорево во Всеволожском районе.

Асфальт был изрисован краской. Дорожники уже очистили дорогу от этих «художеств». Видео с камер наблюдения переданы в правоохранительные органы.

Ранее вандалы оторвали серп и молот с одного из столбов Дороги жизни. Конструкцию уже восстановили.