Вандалы изрисовали асфальт у подъезда к мемориалу «Разорванное кольцо»

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 1 мая, неизвестны изрисовали асфальт у подъезда к мемориалу «Разорванное кольцо» в деревне Коккорево во Всеволожском районе.

Асфальт был изрисован краской. Дорожники уже очистили дорогу от этих «художеств». Видео с камер наблюдения переданы в правоохранительные органы.

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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Ранее вандалы оторвали серп и молот с одного из столбов Дороги жизни. Конструкцию уже восстановили.

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01.05.2022 78
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