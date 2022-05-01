В Ленобласти Первомай отметили концертами и ярмарками — фото

В День весны и труда, который отмечается по всей России 1 мая, по всей Ленобласти прошли различные праздничные мероприятия.

Так, в Тихвинском районе на сцене фестивальной площадки прошел концерт. А также состоялся городской субботник.

Фото: администрация Тихвинского района.

В Бокситогорске организовали развлекательную программу. А также прошла сельскохозяйственная ярмарка.

Фото: администрация Тихвинского района.

Тем временем в Петербурге 1 мая стартовал масштабный фестиваль ледоколов. Праздник по традиции открыл туристический сезон в городе на Неве.