В Ленобласти Первомай отметили концертами и ярмарками — фото

В День весны и труда, который отмечается по всей России 1 мая, по всей Ленобласти прошли различные праздничные мероприятия.
Так, в Тихвинском районе на сцене фестивальной площадки прошел концерт. А также состоялся городской субботник.
Фото: администрация Тихвинского района.
В Бокситогорске организовали развлекательную программу. А также прошла сельскохозяйственная ярмарка.
Фото: администрация Тихвинского района.
Тем временем в Петербурге 1 мая стартовал масштабный фестиваль ледоколов. Праздник по традиции открыл туристический сезон в городе на Неве.