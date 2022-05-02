Из-за кризиса в Великобритании начали арендовать гробы

Похоронные бюро разрешают платить только за съёмную картонную коробку.

Её помещают в демонстрационный гроб, затем конструкцию вынимают вместе с телом, пишут британские СМИ.

По информации издания, это мера призвана помочь гражданам страны сэкономить на этой услуге в связи с возросшими расходами на электроэнергию и топливо.

— Цена аренды составит около 250 фунтов стерлингов, — уточнили в отрасли. При этом, в среднем, гроб стоит около 750 фунтов.

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