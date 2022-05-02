TikTok разрешил публиковать новый российский контент

При этом решение распространяется только на бренды.

В начале марта соцсеть запретила загружать новые видео пользователям из России и перестала показывать ролики из-за рубежа. Решение было принято из-за принятого в России закона о «фейковых новостях».

1 марта TikTok ограничил доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе. Роскомнадзор обвинил соцсеть в цензуре и потребовал снять ограничения.

Позже в TikTok опровергли информацию о якобы разрешении публиковать новый контент в России.