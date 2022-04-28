Google оштрафована на 3 млн рублей за отказ удалить с YouTube клип Моргенштерна

Видео по-прежнему доступно на хостинге.
Несмотря на решение Таганского суда, на сервисе YouTube по-прежнему находится клип Моргенштерна «Розовое вино». В связи с этим видеохостинг был оштрафован на 3 млн рублей. Информацию передает РИА Новости.
GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 13.41 КоАП.
Напомним, причиной судебного разбирательства стала пропаганда наркотических веществ, показанная в ролике.
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