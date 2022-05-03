Жители высотки в Кудрово жалуются на нашествие мышей — видео

Незваные гости поселились в одном из домов города Кудрово во Всеволожском районе. Жильцы ищут спасения в соцсетях.

В паблике Жизнь в Кудрово появилось видео, на котором маленькая мышка хозяйничает в доме местной жительницы. По ее словам, незваные гости появляются в ее квартире во второй раз за неделю.

О визите грызунов в высотку на Центральной улице женщина жаловалась в управляющую компанию, но там развели руками — не их юрисдикция. Впрочем, советы, которые дали автору видео пользователи, помогут ей справиться от нашествия вредителей и без сторонней помощи.