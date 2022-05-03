Число заболевших коронавирусом за сутки в России достигло 5,4 тысяч человек

Число летальных исходов после перенесенного ковида составило 125 человек, полностью выздоровели немного более 7 тысяч пациентов.

За минувшие сутки Covid-19 в России заболели 5 466 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 3 мая. Из них в госпитализации нуждались 1441 человек — это на 25,1% больше, чем сутками ранее. Из больниц без симптомов болезни выписано 7052 человека. этот показатель на 6% меньше, чем 2 мая.

Число летальных исходов после перенесенной болезни унесла достигло 125 заболевших.

Тем временем, в Ленобласти уровень заболеваемости стремительно падает. За последние сутки коронавирус подтвердился у 91 человека.