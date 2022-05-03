Размер кредита на машину в России вырос более чем на 30 %

Сумма автокредита, которую брали россияне в 1-м квартале 2022 года, выросла на треть.

Такие данные публикует издание Коммерсант. Из них следует, что теперь россияне вынуждены брать автокредит на 31 % больше на покупку новой машины и на 29% больше на приобретение иномарки с пробегом.

Теперь кредит на покупку нового авто приблизился к 1,7 млн рублей, а на машину с пробегом — 917 тысяч рублей.

Также известны и другие особенности заключаемых сделок с банками. Например, чаще всего россияне оформляют кредит на новые авто на срок от 4 до 5 лет на сумму 1,5 — 3 млн. рублей. На данные условия приходится 43 % всех автокредитов. В 30% случаев всех оформляемых кредитов автовладельцы готовы внести почти треть стоимости автомобиля как первоначальный взнос.