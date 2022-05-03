Дождь, мокрый снег и до +9 °C днем — погода в Ленобласти на 4 мая

В ближайшие сутки жителей региона ожидает ухудшение погоды. Будет прохладно и сыро, а ночью — еще и скользко.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится погода с переменной облачностью. В ночное время температура опустится до 3 градусов ниже нуля, однако днем, 4 мая, регион местами прогреется до +9 градусов.

Местами кратковременный дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 гр., днем +4…+9 гр. Ночью местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.