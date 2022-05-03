«Вы принимаете их, а потом — инфаркт»: врач назвал опасные препараты для самолечения

Телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности самолечения при проблемах с давлением.

Так, в эфире программы «О самом главном» Мясников перечислил препараты, которые не стоит принимать без назначения врача.

Наибольшую опасность для снятия давления врач считает таблетки под язык. По словам Мясникова, они способны вызвать инсульт или острую почечную недостаточность, если препарат неправильно принимать.

Если у вас поднялось давление, то часто говорят: «Возьмите под язык то-то». Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы принимаете их, давление падает, но потом — инфаркт. И начинаете считать, что это случилось от повышения давления», — заявил Мясников.

Как и всегда, телеведущий призывает пациентов не заниматься самолечением и обращаться к врачу.