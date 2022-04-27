Мясников: ночной храп может вызвать проблемы с потенцией у мужчин

Телеведущий Александр Мясников предупредил страдающих от апноэ людей последствиями в виде повышенного сахара и давления.

В эфире программы «О самом главном» теледоктор рассказал, что нарушения дыхания во время сна называется апноэ. Как оказалось, проблемы данный недуг доставляет не только членам семьи пациента, которые не могут уснуть по ночам из-за храпа. По словам Мясникова, куда больший ущерб апноэ причиняет тому, кто им страдает.

Апноэ сна – это когда люди, обычно тучные, когда спят – храпят, у них мягкие ткани верхнего неба перекрывают на доли секунды вход в дыхательные пути. Дыхание останавливается, жуткий храп это пробивает, и человек спит дальше, – утверждает Мясников.

Как следствие, в этом случае у человека повышается сахар и артериальное давление, а у мужчин может появиться эректильная дисфункция.