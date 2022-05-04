«Я хочу ещё российских детей»: мигрант домогался к школьнице в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Неадекватный 55-летний рабочий дважды домогался к детям в одном из дворов Петербурга. Теперь он задержан и находится в изоляторе.

Отец пятерых детей, прибывший на заработки из за рубежа, захотел «еще российских детей». Исполнения «мечты» мужчина решил искать в детском дворе на улице Русановской, где он дважды домогался до школьниц. Одна из них оказалась не из робкого десятка и записала диалог с пожилым педофилом на видео, с которым мама девочки в итоге пошла в полицию.

По словам школьницы, рабочий сперва уговаривал ее пойти с ним, а когда та сказала, что все записывается на камеру, попросил удалить и вообще — он сам отец пятерых детей, но «хочет ещё».

 

 

 

 

 

 

По данным Mash на Мойке, 55-летнего безработного гражданина Киргизии задержали. Выяснилось, что две недели назад он схватил другую девочку в соседнем дворе и поцеловал ее. В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела за развратные действия и попытку изнасилования несовершеннолетних.

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