«Я хочу ещё российских детей»: мигрант домогался к школьнице в Петербурге

Неадекватный 55-летний рабочий дважды домогался к детям в одном из дворов Петербурга. Теперь он задержан и находится в изоляторе.

Отец пятерых детей, прибывший на заработки из за рубежа, захотел «еще российских детей». Исполнения «мечты» мужчина решил искать в детском дворе на улице Русановской, где он дважды домогался до школьниц. Одна из них оказалась не из робкого десятка и записала диалог с пожилым педофилом на видео, с которым мама девочки в итоге пошла в полицию.

По словам школьницы, рабочий сперва уговаривал ее пойти с ним, а когда та сказала, что все записывается на камеру, попросил удалить и вообще — он сам отец пятерых детей, но «хочет ещё».

По данным Mash на Мойке, 55-летнего безработного гражданина Киргизии задержали. Выяснилось, что две недели назад он схватил другую девочку в соседнем дворе и поцеловал ее. В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела за развратные действия и попытку изнасилования несовершеннолетних.