Группа «решальщиков из 90-х» кошмарит предпринимателей в Новом Девяткино

Автор: Анастасия Щербакова
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Пивные лавки и маленькие магазины деревни во Всеволожском районе терроризируют некие, представляющиеся полицией. Одной из предпринимательниц они предлагали «крышу» за определённую сумму. Правда, от кого именно «крышевальщики» собирались защищать женщину и ее бизнес, неизвестно.

Рассказ местной жительницы, столкнувшейся с эхом 90-х, публикует редакция Mash на Мойке. Она владеет пивной лавкой в Новом Девяткино и с ноября прошлого года ей не дает покоя группа лиц, которая всячески пытается выбить «дань». Сперва мужчины предлагали «крышу» и хотели за это денег.

Когда они поняли, что это не сработает, решили действовать хитрее — послали в магазин несовершеннолетних, чтобы те сделали «контрольную закупку». Сразу после этого в пивную лавку наведались и вымогатели с корочками.

При этом, «проверяльщики» от званий открещиваются, заявляя, что они общественники, которые просто проверяют магазины. Сейчас жертва вымогательств собирается обращаться в прокуратуру.

 

 

 

 

 

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