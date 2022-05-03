Группа «решальщиков из 90-х» кошмарит предпринимателей в Новом Девяткино

Пивные лавки и маленькие магазины деревни во Всеволожском районе терроризируют некие, представляющиеся полицией. Одной из предпринимательниц они предлагали «крышу» за определённую сумму. Правда, от кого именно «крышевальщики» собирались защищать женщину и ее бизнес, неизвестно.

Рассказ местной жительницы, столкнувшейся с эхом 90-х, публикует редакция Mash на Мойке. Она владеет пивной лавкой в Новом Девяткино и с ноября прошлого года ей не дает покоя группа лиц, которая всячески пытается выбить «дань». Сперва мужчины предлагали «крышу» и хотели за это денег.

Когда они поняли, что это не сработает, решили действовать хитрее — послали в магазин несовершеннолетних, чтобы те сделали «контрольную закупку». Сразу после этого в пивную лавку наведались и вымогатели с корочками.

При этом, «проверяльщики» от званий открещиваются, заявляя, что они общественники, которые просто проверяют магазины. Сейчас жертва вымогательств собирается обращаться в прокуратуру.