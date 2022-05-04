Российский стартап предложит покупателям макароны, хлеб и печенье из сверчков

В Новосибирске запускается первая в стране сверчковая ферма.

О необычном производстве рассказал директор стартапа Евгений Демидов Телеграм-каналу «Подъем«.

По словам предпринимателя, в ряде стран уже давно существуют подобные предприятия и их продукция пользуется спросом. Связано это с калорийностью насекомых — в них содержится до 75% белка. Для сравнения, в говядине его в 3 раза меньше. Для производства одного килограмма муки необходимо три килограмма сверчков.

Мы планировали пустить их на корма, как добавки, для крупного рогатого скота. Есть ещё рынок сбыта – в зоомагазины. И наконец, спортивное питание, а также продукция без глютена. Мы ни в коем случае не делаем заменитель мясу. Это, скорее, макарошки, а не котлетки, а также мука для выпечки: можно получить буханку хлеба, батончики, фитнес-печенье и так далее, – пояснил директор стартапа.

Несколько фирм уже ждут первые партии спортпита, произведенного на необычном сырье.