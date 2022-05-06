Праздничные мероприятия 9 мая: что и где пройдет в честь Великой Победы в Ленобласти?

Не за горами 9 мая. В 2022 году отмечается 77-я годовщина Победы над фашистскими захватчиками. Власти нашего региона организовали множество праздничных мероприятий, которые пройдут как на региональном, так и на муниципальном уровнях. В преддверии праздника рассказываем, что ждет жителей Ленобласти в разных районах региона.
Всеволожск
11:30 — торжественное открытие празднования Победы советского народа над Третьим рейхом на Юбилейной площади;
12:00 — шествие «Бессметный полк» от Юбилейной площади по Колтушскому шоссе до мемориального комплекса на Румболовской горе;
13:00 — траурное мероприятие «Память поколений» на Румболовской горе, по завершении которого участники возложат свои дары к могилам павших войнов;
13:30 — концерт «На солнечной поляночке» в «Парке Песчанка» по адресу: улица Садовая, 43. Для жителей и гостей города будут доступны полевая кухня, выставка военной техники, различные аттракционы и фудкорты;
16:30 — танцплощадка «В городском саду играет…» в амфитеатре парка;
19:00 — минута молчания;
19:10 — концерт государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица»;
20:00 — выступление Алены Мальцевой и группы «Ярмарка»;
21:00 — концерт эстрадная певица Елены Ваенги;
21:55 — праздничный фейерверк.
Выборг
Праздничные мероприятия в Выборге пройдут не только 9 мая, но и восьмого числа.
8 мая:
12:00 — концертная программа «Музы не молчали…» на площади Выборгских полков;
12:30 — автопробег «Дорогами Победы», в котором колонны участников двинутся к мемориалам «Петровка» и на Южном кладбище, а также к братскому захоронению, расположенном на четвертом километре Леншоссе;
13:00 — концерт «Звени, победная весна!» в сквере Мужества;
14:00 — концертная программа «Музы не молчали…» на Набережной 40-летия ВЛКСМ «У якорей»;14.45 — хореографический флешмоб «Эх, путь-дорожка!..» возле ж/д вокзала;
15:30 — показ фильма «Женя, Женечка и Катюша» на Красной площади;
17:00 — выступление инструментального ансамбля «Коллажи» «Победа родины моей» на Красной площади;
18:00 — концерт «В песне память сохраним» на Красной площади;
19:00 — «Победой рожденный мир!» на Красной площади.
9 мая:
11:00 — сбор участников акции «Бессмертный полк» на Рыночной площади;
12:00 — шествие по проспекту Ленина в сторону Красной площади;
13:00 — концерт Симфонического оркестра Ленобласти и солистов Государственной филармонии для детей и молодежи на Красной площади;
14:00 — выступление Екатерины Гусевой и Глеба Матвейчука на Красной площади;
17:30 — концерт вокально-инструментального ансамбля «Музыка души» на Красной площади;
18:30 — концертная программа «Победой рожденный мир!» на Красной площади;
19:00 — минута молчания;
21:00 — выступление певицы Ларисы Долиной на Красной площади;
22:00 — праздничный салют на мысу. Жители и гости города смогут наблюдать на фейерверки с набережной 40-летия ВЛКСМ.
Кингисепп
12:00 — старт шествия «Бессмертный полк» с перекрестка улицы Воровского и проспекта Карла Маркса;
13:00 — торжественный мининг у мемориального комплекса «Роща пятисот»;
13:00 — праздничный концерт возле главной сцены мемориала «Журавли»;
18:00 — кинопоказ фильма «Они сражались за Родину»;
20:30 — кинопоказ «Летят журавли»;
22:00 — праздничный салют рядом с мемориалом «Журавли».
Гатчина
9:00 — выставка военной техники на нижней парковке Дома культуры на проспекте 25 Октября;
9.30 — возложение цветов у стелы «Город воинской славы;
10:00 — торжественное прохождением войск Гатчинского гарнизона от улицы Чкалова до улицы Рощинской;
10:00 — открытие военно-историческую выставки в Ленинском садике;
10:00 — мастер-классы по созданию сувениров на Театральной площади;
12:00 — шествие акции «Бессмертный полк» от Рощинской улицы;
13:00 — театрализованное шоу «Истории победителей» на пересечении аллеи Павла I и Красноармейского проспекта;
14:00 — спецпрограмма «Танцы на привале» на Театральной площади;
15:00 — открытие танцевальной площадки у Дома культуры;
16:00 — праздничные концерты на улице Куприна, 48 и в общественном пространстве «Аэропарк»;
18:00 — большая концертная программа с выступлением казачьего ансамбля, кавер-группы и актрисы Анастасии Денисовой на пересечении аллеи Павла I и Красноармейского проспекта;
22:00 — праздничный салют.
Тихвин
10:30 — возложение цветов и венков на мемориальном комплексе «Братское кладбище»;
11:15 — флешмоб-акция «За Россию» на площади Мерецкова;
11:30 — торжественный митинг «Не смолкнет слава, не померкнет подвиг» на площади Мерецкова;
12:00 — шествие акции «Бессмертный полк» от площади Мерецкова до площади Свободы;
13:00 — концертная программа «Песни, в которых живет Победа!» на площади Свободы, где свои таланты покажут городские творческие коллективы;
15.30 — выступления артистов на улицах Тихвина;
20:00 — праздничная программа «В лучах победного салюта» на Фестивальной площади;
22:45 — запуск праздничных фейерверков на Фестивальной площадке.
Луга
11:00 — торжественное прохождение войск Лужского гарнизона, юнармейцев и кадетов на площади Мира.
11.30 — сбор участников для шествия «Бессмертного полка» на проспекте Урицкого, которое двинется в сторону мемориала «Павшим героям»;
13:00 — возложение цветов в память о погибших во времена ВОВ;
13.40 — возложение цветов у мемориала «Партизанская слава»;
15:00 — праздничный концерт на площади Мира, где также начнет работать полевая кухня;
18:00 — Всероссийская акции «РиоРита-радость Победы». В ходе мероприятия пройдут ретро-концерт и конкурс костюмов в сите ретро;
19:00 — минута молчания;
22:00 — праздничный салют.
Бокситогорск
10:30 — возложение венков на «Братском захоронении»;
11.45 — собрание участников в колонну для праздничного шествия по адресу: улица Социалистическая, 9;
12:00 — начало акции «Бессмертный полк»;
12:15 — торжественно-траурный митинг «Нити памяти» на площади Ленина;
14:00 — митинг «Астрачинский рубеж», который будет сопровождаться работой полевой кухни;
19:00 — старт акции «РиоРита» с участием духового оркестра из города Тихвин на площади Ленина;
20:00 — концертная программа «Победа в сердце каждого живет» на площади Ленина;
22:00 — традиционный праздничный салют.
Тосно
12:00 — шествие «Бессмертный полк» от кинотеатра «Космонавт» на проспекте Ленина, 40;
12:30 — торжественный митинг на площади возле администрации Тосненского района;
13:00 — возложение цветов у памятника «Войну-Освободителю»;
13:30 — специальная развлекательная программа для детей на центральной детской площадке на проспекте Ленина, 47;
14:00 — праздничный концерт, который пройдет на центральной площади Тосно, где выступят солисты музыкального театра «Петербургская оперетта» и исполнитель музыкального альянса «Петербургские баритоны» Александр Пахмутов, а также ансамбль песни и танца «Хохлома», группа «Камея» и другие артисты Тосненского района;
18:00 — Всероссийская акция «РиоРита — Радость Победы»;
19:00 — музыкальный спектакль «Звуки жизни».
22:00 — завершение праздника запуском салюта.
Сосновый Бор
9:45 — Возложение цветов на мемориальном комплексе «Берег мужественных» на речке Воронка;
10:00 Построение участников шествия у ДК «Строитель»;
11:00 — начало акции «Бессмертный полк»;
12:00 — шествие «Бессмертного полка» по площади Победы;
13:00 — торжественный выход войск сосновоборского гарнизона по площади Победы;
13:30 — митинг у мемориала «Защитникам отечества» в деревне Устье;
14:00 — угощение ветеранов в честь праздника возле мемориала «Защитникам отечества»;
с 14 до 17 — начало работы развлекательных площадок, фотозон и выставка военной техники на площади у ТРК «Галактика»;
18:00 — праздничный концерт у ДК «Строитель»;
22:00 — праздничный салют у ТРК «Галактика».
Волхов
9:30 — акция памяти «Подвигу жить в веках» возле мемориала «Валимский рубеж»;
10:00 — легкоатлетический пробег «Памяти героев»;
10:20 — праздничное шествие от мемориала «Валимский рубеж» до площади Ленина;
11:00 — праздничный концерт «Весна Победы!» на площади Ленина;
12:00 — шествие «Бессмертный полк» от проспекта Державина МБУК «ДК «Железнодорожник» до сквера Славы;
12:30 — акция памяти «Подвигу жить в веках» в сквере Славы;
13:00 — акция памяти «Подвигу жить в веках» на Новооктябрьском братском захоронении;
13:30 — праздничный концерт «Весна на клавишах Победы!» в парке имени Юрия Гагарина;
15:00 — Всероссийская акция «Сад памяти» в парке 40-летия ВЛКСМ;
22:00 — праздничный салют на мосту строителей.
Сланцы
9:00 — построение колонны участников шествия на площади у ЗАГСа в микрорайоне Лучки;
9:30 — начало шествия по маршруту: улица Свердлова — улица Свободы — воинское захоронение «Скорбящий воин»;
11:00 — построение колонны участников шествия в районе перекрестка улица Кирова — улица Максима Горького;
11:30 — начало шествия до воинского захоронения «Северная окраина», где состоится церемония возложения венков и цветов.
Приозерск
12:00 — старт победного строевого похода «Бессмертный полк» от Приозерской межрайонной больницы по улице Калинина к центральной площади Приозерска.
Волосово
10:15 — Всероссийская акция «Бессмертный полк»: площадь Советов – проспект Вингиссара, 57, площадь перед городским досуговым центром «Родник»;
11:00 — акция «Вместе поем песню «День Победы» возле мемориала «Большое Заречье»;
11:30 — торжественно-траурная церемония возложения цветов на «Братском захоронении»;
13:00 — торжественный митинг у мемориала «Большое Заречье»;
19:00 — праздничный концерт на площади перед досуговым центром «Родник».
22.30 — традиционный салют в парке «Велес».
Кириши
11:00 — возложение цветов у мемориала «Памяти павших»;
12:00 — шествие «Бессмертный полк» от площади Праздничная;
12:30 — торжественный митинг на площади Праздничная;
21:30 — акция «Песенный привал» в парке для роллеров и скейтбордистов;
22:00 — праздничный фейерверк.
Кировск
12:45 — митинг «Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись!» на Театральной площади;
14:30 — старт акции «Бессмертный полк» от мемориального комплекса «Синявинские высоты;
20:00 — праздничная программа «Великая победа – гордость поколений» в парке культуры и отдыха;
23:00 — салют.