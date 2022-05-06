Праздничные мероприятия 9 мая: что и где пройдет в честь Великой Победы в Ленобласти?

Не за горами 9 мая. В 2022 году отмечается 77-я годовщина Победы над фашистскими захватчиками. Власти нашего региона организовали множество праздничных мероприятий, которые пройдут как на региональном, так и на муниципальном уровнях. В преддверии праздника рассказываем, что ждет жителей Ленобласти в разных районах региона.

Всеволожск

11:30 — торжественное открытие празднования Победы советского народа над Третьим рейхом на Юбилейной площади;

12:00 — шествие «Бессметный полк» от Юбилейной площади по Колтушскому шоссе до мемориального комплекса на Румболовской горе;

13:00 — траурное мероприятие «Память поколений» на Румболовской горе, по завершении которого участники возложат свои дары к могилам павших войнов;

13:30 — концерт «На солнечной поляночке» в «Парке Песчанка» по адресу: улица Садовая, 43. Для жителей и гостей города будут доступны полевая кухня, выставка военной техники, различные аттракционы и фудкорты;

16:30 — танцплощадка «В городском саду играет…» в амфитеатре парка;

19:00 — минута молчания;

19:10 — концерт государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица»;

20:00 — выступление Алены Мальцевой и группы «Ярмарка»;

21:00 — концерт эстрадная певица Елены Ваенги;

21:55 — праздничный фейерверк.

Выборг

Праздничные мероприятия в Выборге пройдут не только 9 мая, но и восьмого числа.

8 мая:

12:00 — концертная программа «Музы не молчали…» на площади Выборгских полков;

12:30 — автопробег «Дорогами Победы», в котором колонны участников двинутся к мемориалам «Петровка» и на Южном кладбище, а также к братскому захоронению, расположенном на четвертом километре Леншоссе;

13:00 — концерт «Звени, победная весна!» в сквере Мужества;

14:00 — концертная программа «Музы не молчали…» на Набережной 40-летия ВЛКСМ «У якорей»;14.45 — хореографический флешмоб «Эх, путь-дорожка!..» возле ж/д вокзала;

15:30 — показ фильма «Женя, Женечка и Катюша» на Красной площади;

17:00 — выступление инструментального ансамбля «Коллажи» «Победа родины моей» на Красной площади;

18:00 — концерт «В песне память сохраним» на Красной площади;

19:00 — «Победой рожденный мир!» на Красной площади.

9 мая:

11:00 — сбор участников акции «Бессмертный полк» на Рыночной площади;

12:00 — шествие по проспекту Ленина в сторону Красной площади;

13:00 — концерт Симфонического оркестра Ленобласти и солистов Государственной филармонии для детей и молодежи на Красной площади;

14:00 — выступление Екатерины Гусевой и Глеба Матвейчука на Красной площади;

17:30 — концерт вокально-инструментального ансамбля «Музыка души» на Красной площади;

18:30 — концертная программа «Победой рожденный мир!» на Красной площади;

19:00 — минута молчания;

21:00 — выступление певицы Ларисы Долиной на Красной площади;

22:00 — праздничный салют на мысу. Жители и гости города смогут наблюдать на фейерверки с набережной 40-летия ВЛКСМ.

Кингисепп

12:00 — старт шествия «Бессмертный полк» с перекрестка улицы Воровского и проспекта Карла Маркса;

13:00 — торжественный мининг у мемориального комплекса «Роща пятисот»;

13:00 — праздничный концерт возле главной сцены мемориала «Журавли»;

18:00 — кинопоказ фильма «Они сражались за Родину»;

20:30 — кинопоказ «Летят журавли»;

22:00 — праздничный салют рядом с мемориалом «Журавли». Гатчина 9:00 — выставка военной техники на нижней парковке Дома культуры на проспекте 25 Октября;

9.30 — возложение цветов у стелы «Город воинской славы;

10:00 — торжественное прохождением войск Гатчинского гарнизона от улицы Чкалова до улицы Рощинской;

10:00 — открытие военно-историческую выставки в Ленинском садике;

10:00 — мастер-классы по созданию сувениров на Театральной площади;

12:00 — шествие акции «Бессмертный полк» от Рощинской улицы;

13:00 — театрализованное шоу «Истории победителей» на пересечении аллеи Павла I и Красноармейского проспекта;

14:00 — спецпрограмма «Танцы на привале» на Театральной площади;

15:00 — открытие танцевальной площадки у Дома культуры;

16:00 — праздничные концерты на улице Куприна, 48 и в общественном пространстве «Аэропарк»;

18:00 — большая концертная программа с выступлением казачьего ансамбля, кавер-группы и актрисы Анастасии Денисовой на пересечении аллеи Павла I и Красноармейского проспекта;

22:00 — праздничный салют. Тихвин 10:30 — возложение цветов и венков на мемориальном комплексе «Братское кладбище»;

11:15 — флешмоб-акция «За Россию» на площади Мерецкова;

11:30 — торжественный митинг «Не смолкнет слава, не померкнет подвиг» на площади Мерецкова;

12:00 — шествие акции «Бессмертный полк» от площади Мерецкова до площади Свободы;

13:00 — концертная программа «Песни, в которых живет Победа!» на площади Свободы, где свои таланты покажут городские творческие коллективы;

15.30 — выступления артистов на улицах Тихвина;

20:00 — праздничная программа «В лучах победного салюта» на Фестивальной площади;

22:45 — запуск праздничных фейерверков на Фестивальной площадке.

Луга

11:00 — торжественное прохождение войск Лужского гарнизона, юнармейцев и кадетов на площади Мира.

11.30 — сбор участников для шествия «Бессмертного полка» на проспекте Урицкого, которое двинется в сторону мемориала «Павшим героям»;

13:00 — возложение цветов в память о погибших во времена ВОВ;

13.40 — возложение цветов у мемориала «Партизанская слава»;

15:00 — праздничный концерт на площади Мира, где также начнет работать полевая кухня;

18:00 — Всероссийская акции «РиоРита-радость Победы». В ходе мероприятия пройдут ретро-концерт и конкурс костюмов в сите ретро;

19:00 — минута молчания;

22:00 — праздничный салют.

Акция «РиоРита — Радость Победы» в 2022 году является одним из крупных мероприятий в честь Дня Победы. Она представляет собой первую на территории РФ сетевую культурную реконструкцию городской атмосферы 9 мая 1945 года. Помимо Луги, мероприятие состоится в Волхове, Тосно и Бокситогорске.

Бокситогорск

10:30 — возложение венков на «Братском захоронении»;

11.45 — собрание участников в колонну для праздничного шествия по адресу: улица Социалистическая, 9;

12:00 — начало акции «Бессмертный полк»;

12:15 — торжественно-траурный митинг «Нити памяти» на площади Ленина;

14:00 — митинг «Астрачинский рубеж», который будет сопровождаться работой полевой кухни;

19:00 — старт акции «РиоРита» с участием духового оркестра из города Тихвин на площади Ленина;

20:00 — концертная программа «Победа в сердце каждого живет» на площади Ленина;

22:00 — традиционный праздничный салют.

Тосно

12:00 — шествие «Бессмертный полк» от кинотеатра «Космонавт» на проспекте Ленина, 40;

12:30 — торжественный митинг на площади возле администрации Тосненского района;

13:00 — возложение цветов у памятника «Войну-Освободителю»;

13:30 — специальная развлекательная программа для детей на центральной детской площадке на проспекте Ленина, 47;

14:00 — праздничный концерт, который пройдет на центральной площади Тосно, где выступят солисты музыкального театра «Петербургская оперетта» и исполнитель музыкального альянса «Петербургские баритоны» Александр Пахмутов, а также ансамбль песни и танца «Хохлома», группа «Камея» и другие артисты Тосненского района;

18:00 — Всероссийская акция «РиоРита — Радость Победы»;

19:00 — музыкальный спектакль «Звуки жизни».

22:00 — завершение праздника запуском салюта.

Сосновый Бор

9:45 — Возложение цветов на мемориальном комплексе «Берег мужественных» на речке Воронка;

10:00 Построение участников шествия у ДК «Строитель»;

11:00 — начало акции «Бессмертный полк»;

12:00 — шествие «Бессмертного полка» по площади Победы;

13:00 — торжественный выход войск сосновоборского гарнизона по площади Победы;

13:30 — митинг у мемориала «Защитникам отечества» в деревне Устье;

14:00 — угощение ветеранов в честь праздника возле мемориала «Защитникам отечества»;

с 14 до 17 — начало работы развлекательных площадок, фотозон и выставка военной техники на площади у ТРК «Галактика»;

18:00 — праздничный концерт у ДК «Строитель»;

22:00 — праздничный салют у ТРК «Галактика».

Волхов

9:30 — акция памяти «Подвигу жить в веках» возле мемориала «Валимский рубеж»;

10:00 — легкоатлетический пробег «Памяти героев»;

10:20 — праздничное шествие от мемориала «Валимский рубеж» до площади Ленина;

11:00 — праздничный концерт «Весна Победы!» на площади Ленина;

12:00 — шествие «Бессмертный полк» от проспекта Державина МБУК «ДК «Железнодорожник» до сквера Славы;

12:30 — акция памяти «Подвигу жить в веках» в сквере Славы;

13:00 — акция памяти «Подвигу жить в веках» на Новооктябрьском братском захоронении;

13:30 — праздничный концерт «Весна на клавишах Победы!» в парке имени Юрия Гагарина;

15:00 — Всероссийская акция «Сад памяти» в парке 40-летия ВЛКСМ;

22:00 — праздничный салют на мосту строителей.

Сланцы

9:00 — построение колонны участников шествия на площади у ЗАГСа в микрорайоне Лучки;

9:30 — начало шествия по маршруту: улица Свердлова — улица Свободы — воинское захоронение «Скорбящий воин»;

11:00 — построение колонны участников шествия в районе перекрестка улица Кирова — улица Максима Горького;

11:30 — начало шествия до воинского захоронения «Северная окраина», где состоится церемония возложения венков и цветов.

Приозерск

12:00 — старт победного строевого похода «Бессмертный полк» от Приозерской межрайонной больницы по улице Калинина к центральной площади Приозерска.

Волосово

10:15 — Всероссийская акция «Бессмертный полк»: площадь Советов – проспект Вингиссара, 57, площадь перед городским досуговым центром «Родник»;

11:00 — акция «Вместе поем песню «День Победы» возле мемориала «Большое Заречье»;

11:30 — торжественно-траурная церемония возложения цветов на «Братском захоронении»;

13:00 — торжественный митинг у мемориала «Большое Заречье»;

19:00 — праздничный концерт на площади перед досуговым центром «Родник».

22.30 — традиционный салют в парке «Велес».

Кириши

11:00 — возложение цветов у мемориала «Памяти павших»;

12:00 — шествие «Бессмертный полк» от площади Праздничная;

12:30 — торжественный митинг на площади Праздничная;

21:30 — акция «Песенный привал» в парке для роллеров и скейтбордистов;

22:00 — праздничный фейерверк.

Кировск

12:45 — митинг «Мир герои отстояли, помнить их мы поклялись!» на Театральной площади;

14:30 — старт акции «Бессмертный полк» от мемориального комплекса «Синявинские высоты;

20:00 — праздничная программа «Великая победа – гордость поколений» в парке культуры и отдыха;

23:00 — салют.