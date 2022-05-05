Движение по трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе ненадолго перекроют 

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщили ivbg.ru в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение автомобилей по А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой ненадолго перекроют.

Полное перекрытие движения произойдет 6 мая на 126 км с 14:00 до 14:20 (дважды на период не более пяти минут).

Причина – переустройство электрических сетей в рамках реконструкции участка федеральной дороги в промежутке 100-134 км. Учитывайте это при планировании маршрута.

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