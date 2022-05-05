Появилось видео человеческих останков, которые выкопали собаки в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, 5 мая собаки раскопали человеческие останки в Муринском парке в Санкт-Петербурге.

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Истлевшие фрагменты тела находились на небольшом углублении под слоем сухой травы. Из земли их выкопали собаки, с которыми прогуливалась по парку жительница Калининского района. Она и обратилась в полицию.

Появилось видео с места происшествия (18+, источник: «ВКонтакте» / «Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб»).