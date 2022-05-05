Финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России

Финская компания Paulig продала свои активы в России. Компания занимается производством кофе.
Компания еще в начале марта 2022 года заявила об уходе с российского рынка на фоне событий на Украине. Теперь все акции «Паулиг Рус» проданы частному инвестору. Сумма сделки не называется, передает Yle.
При этом рецепты Paulig и торговые марки частью соглашения не были, так что они не перейдут к новому владельцу.
Вам будет интересно
С 27 апреля 2022 года Сбер открыл предварительный прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников российских IT-компаний по ставке 5%....
27.04.2022 298