Финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России

Финская компания Paulig продала свои активы в России. Компания занимается производством кофе.

Компания еще в начале марта 2022 года заявила об уходе с российского рынка на фоне событий на Украине. Теперь все акции «Паулиг Рус» проданы частному инвестору. Сумма сделки не называется, передает Yle.

При этом рецепты Paulig и торговые марки частью соглашения не были, так что они не перейдут к новому владельцу.