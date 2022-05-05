К поискам пропавших туристов на Ладожском озере подключили водолазов

МЧС до сих пор не удалось отыскать троих петербуржцев, пропавших в Карелии в минувшие сутки. К поискам привлекли водолазов и беспилотник.

Как сообщает ведомство 5 мая, к поисково-спасательной операции привлечена водолазная группа из трех человек. С воздуха территорию обследует летательный дрон. Поиски пока не приносят результатов.

На своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на месте возможной пропажи туристов работают спасатели специализированной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда из Сортавалы, сотрудники Лахденпохской ГИМС и водолазная группа.

Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Сегодня обследование береговой линии и акватории продолжаем с беспилотника», — пишет глава региона, добавляя, что последний раз туристы выходили на связь 3 мая. К сегодняшнему дню удалось найти байдарку, — пишет губернатор республик 5 мая.

Напомним, 4 мая около 09:00 в экстренные службы сообщили о пропаже трех туристов из Санкт-Петербурга в возрасте 30-33 лет. Мужчины 30 апреля вышли из поселка Вятиккя, отправились на Ладожское озеро на трехместной байдарке и перестали выходить на связь.

Перевернутую лодку уже обнаружили в воде недалеко от берега. К поискам привлекли специалистов из Ленинградской области – Сортавальский и Приозерский отряды.