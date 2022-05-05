Вандалы исписали гадостями Российский центр науки и культуры в Финляндии

Научный центр, расположенный в Хельсинки, стал объектом вандализма.
Русофобская кампания финнов выходит на новый уровень. Российский центр науки и культуры был исписан вандалами надписями на английском языке. В них неизвестные сравнивают русскую культуру с «изнасилованиями и пытками». Об этом пишет портал Yle в четверг, 5 мая.
Как поделилась заместитель директора данного центра Анастасия Миклина, учреждение уже в четвертый раз подвергается вандализму. При этом, виновники так и не были найдены и, судя по всему, так и останутся безнаказанными. В полиции сообщили, что заявлений об инциденте они не получали.
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04.05.2022 280