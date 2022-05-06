Школьник из Петербурга создал эталон пельменя и получил медаль Менделеева

Одиннадцатиклассник из Петербурга получил юбилейную памятную медаль Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева за создание эталонного пельменя.

Идеальный пельмень он создавал два года. Для начала он купил известные марки пельменей и принес в класс, чтобы одноклассники выбрали лучшие. Затем, на основе полученных результатов, начал создавать свой рецепт.

Максим Лукашев смог приготовить пельмень с лучшим вкусом и оптимального размера. Комиссия высоко оценила старания школьника несмотря на то, что он не ответил на вопрос «воспроизведение и хранение какой физической величины обеспечивает его пельменное средство измерений».

Правда, секрет своего рецепта Максим так и не раскрыл.