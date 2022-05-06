Пепельный закат и лунное гало сияли парой в небе над Ленобластью

Редкий закат пепельной луны можно было разглядеть в ночном небе региона минувшей ночью.
Захватывающие кадры редкого явления публикует Телеграм-канал Астро Фото Болото 6 мая, в пятницу.
Фотографу удалось снять на камеру редкий пепельный заход луны. Разглядеть его можно незадолго до и после новолуния. Кроме того, в кадр попало и небольшое лунное гало.
Фото: Екатерина Стрельникова / Астро Фото Болото / Телеграм
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