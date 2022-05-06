Пепельный закат и лунное гало сияли парой в небе над Ленобластью

Автор: Анастасия Щербакова
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Редкий закат пепельной луны можно было разглядеть в ночном небе региона минувшей ночью.

Захватывающие кадры редкого явления публикует Телеграм-канал Астро Фото Болото 6 мая, в пятницу.

Фотографу удалось снять на камеру редкий пепельный заход луны. Разглядеть его можно незадолго до и после новолуния. Кроме того, в кадр попало и небольшое лунное гало.

Пепельный закат и лунное гало сияли парой в небе над Ленобластью природное явление, Лунное гало, Ленобласть
Пепельный закат и лунное гало сияли парой в небе над Ленобластью природное явление, Лунное гало, Ленобласть
Пепельный закат и лунное гало сияли парой в небе над Ленобластью природное явление, Лунное гало, Ленобласть
Фото: Екатерина Стрельникова / Астро Фото Болото / Телеграм
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Пепельный закат и лунное гало сияли парой в небе над Ленобластью природное явление, Лунное гало, Ленобласть
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