Судебный иск кингисеппца на сумму с 15 нолями к IKEA теперь «продается»

NFT-копия судебного иска к компании появилась на аукционе за 650 тысяч рублей.

Житель Кингисеппа, ранее подавший иск на IKEA и требовавший квадриллион рублей, теперь продает копию заявления на онлайн аукционе. Отметим, данный иск мужчина уже отозвал — истец признался, что бы на эмоциях.

Однако в громкую и, казалось бы, позабытую историю мужчина решил вдохнуть вторую жизнь. На аукционе NFT на OpenSea появился цифровой дубликат искового заявления, где кингисеппец требует у шведской компании трудновыговариваемую сумму. Владелец лота просит за ценность не меньше 650 тысяч рублей.

Напомним, необычный иск к шведской мебельной компании был предъявлен в суд 22 марта. Тогда истец указывал, что невозможность приобретения товаров ИКЕА по вине ответчика ставит под угрозу его бизнес. На фоне этого у него началась депрессия.