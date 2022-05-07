Китай отправил в зону ПВО Тайваня 18 военных самолетов. Пентагон оценил вероятность нападения

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая направили в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня 18 военных самолетов. Китайская авиация облетела к юго-западу и к югу от острова.
В составе группы самолетов было по шесть истребителей J-11 и J-16, два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов Y-8.
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, его ведомство не видит признаков, что КНР собирается напасть на Тайвань в обозримом будущем. Однако для США важно нарастить военный потенциал, чтобы быть готовым выполнить свои обязательства перед Тайванем.
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04.03.2022 2313