Китай отправил в зону ПВО Тайваня 18 военных самолетов. Пентагон оценил вероятность нападения

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая направили в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня 18 военных самолетов. Китайская авиация облетела к юго-западу и к югу от острова.

В составе группы самолетов было по шесть истребителей J-11 и J-16, два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов Y-8.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, его ведомство не видит признаков, что КНР собирается напасть на Тайвань в обозримом будущем. Однако для США важно нарастить военный потенциал, чтобы быть готовым выполнить свои обязательства перед Тайванем.