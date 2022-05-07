Москалькова: освобождены 11 российских моряков, удерживаемых в заложниках в Украине

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, освобождены незаконно удерживаемые в Украине 11 членов экипажа судна «Авангард».

Корабль прибыл в Измаил из Греции еще 1 декабря 2021 года для ремонта. С началом спецоперации в Украине российские моряки – уроженцы Астраханской области, Краснодарского, Ставропольского и Приморского краев – вопреки международным законам и нормам были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками.

Россиянам запрещали общаться с родственниками и покидать судно. Все это время они не имели лекарств и медицинской помощи. Теперь экипаж освобожден. Татьяна Москалькова также обратилась в международные органы с призывом пресечь использование Украиной гражданских лиц в качестве заложников.