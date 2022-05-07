По данным МВД Приднестровья, территорию бывшего аэродрома у села Воронково обстреляли с дрона. На момент подготовки публикации о пострадавших не сообщатся.

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«На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства», – говорится в заявлении ведомства

Воронково находится примерно в 10 километрах от села Станиславка в Одесской области. МВД напоминает, что похожая атака произошла 5 мая, когда с дрона сбросили два взрывных устройства. Тогда никто не пострадал.