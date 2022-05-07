Вечеринка школьников закончилась падением девочки с четвертого этажа в Выборге

По информации ivbg.ru, 6 мая около 18:30 в больницу от пятиэтажного дома на улице Куйбышева, 4, в Выборге госпитализирована 13-летняя школьница.
Врачи диагностировали переломы и травмы, в том числе головы. Полиция полагает, что девочка-подросток была в гостях в квартире на четвертом этаже и выпивала алкогольные напитки со сверстниками – тремя мальчиками и подругой.
В какой-то момент она села на подоконник, не удержалась и случайно выпала из окна. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
Нападение на детский сад Вешкаймы: убиты дети, воспитательница, сам убийца и посторонний мужчина – все, что известно
Как сообщал ivbg.ru, 26 апреля неизвестный устроил стрельбу в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области. Убиты двое детей, воспитательница,...
26.04.2022 1135