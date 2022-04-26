Нападение на детский сад Вешкаймы: убиты дети, воспитательница, сам убийца и посторонний мужчина – все, что известно

Как сообщал ivbg.ru, 26 апреля неизвестный устроил стрельбу в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области. Убиты двое детей, воспитательница, сам убийца и еще один мужчина. Еще одна сотрудница детсада получила ранение.

Редакция ivbg.ru рассказывает все, что известно происшествии.

Убитые и раненные

Стрельба произошла в детском саду «Рябинка» на улице 50 лет СССР во время тихого часа. Убиты двое детей в возрасте 5 и 6 лет по имени Катя и Володя, а также воспитательница Ольга Митрофанова. Ее застрелили на пороге группы. Скорее всего, она пыталась остановить убийцу.

Ранение в руку получила 52-летняя сотрудница детсада Елена Карпова. Ее фото.

Она смогла добежать до повара и попросить, чтобы та вызвала полицию и скорую. На момент подготовки публикации пострадавшей делали операцию.

Подозреваемый в убийстве – 26-летний Руслан Ахтямов – застрелился. Оружие, из которого стрелял подозреваемый – ружье «Иж-27» – принадлежало 68-летнему Александру Дронину. Он также убит.

Убийца проник в помещения детского сада через пожарную лестницу. Группа проветривалась, дверь была открыта в соответствии с эпидемиологическими нормами.

Охрана у детского сада работает только в ночные смены. В течение дня за безопасность поочередно, в зависимости от графика дежурств, отвечают заведующая, старший воспитатель и завхоз. При нападении дежурила заведующая. На момент подготовки публикации неизвестно, где она была во время стрельбы, но, по предварительным данным, «тревожную кнопку» не нажимали.

Судьба владельца ружья

Утром, 26 апреля, владелец ружья Александр Дронин и подозреваемый Руслан Ахтямов уехали пристреливать ружье в карьере. По словам супруги Доронина, они стреляли в том месте и ранее из спортивного интереса. В это утро он попрощался с женой и уехал.

Александр Дронин найден убитым в 700 метрах от детского сада, в лесном массиве. Ему стреляли в грудь и голову.

Личность подозреваемого

Руслан Ахтямов жил напротив детского сада «Рябинка». Очевидных связей с дошкольным учреждением у него не было. Убийца мертв, но, по предварительным данным, отец Ахтямова опознал в нем своего сына и подтвердил, что тот часто ходил с Дрониным стрелять в карьере.

По данным telegram-канала Mash, убийца состоял на учете в психдиспансере.

Редакция ivbg.ru следит за развитием событий.