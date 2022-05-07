О каких болезнях может сигнализировать белый налет на языке

Как рассказал «Доктору Питеру» семейный врач Валентин Шишкин, ьелый налет на языке в небольшом объеме — это вариант нормы, отмечает эксперт. Важны оттенок, плотность налета, его обширность, то есть покрывает он весь язык, расположен на задней поверхности языка или на кончике.

Чаще всего белый налет на языке говорит о воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, появляется при заболеваниях органов дыхания, легких, желчевыводящей системы, эндокринной системы, например, при сахарном диабете.

«Проявляться таким симптомом как белый налет, могут и непосредственно воспалительные заболевания языка, такие, как глоссит. Это воспаление языка, возникающее в результате его травмирования, воздействия патогенных микроорганизмов», – рассказывает Валентин Шишкин

Налет на языке белого цвета с сероватым оттенком может быть характерен для воспалительных заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки. Темный налет (даже черный) может свидетельствовать о наличии аутоиммунной патологии (болезни Крона), а также о тяжелых формах специфического язвенного колита (поражении толстого кишечника).

Желтый или коричневатый оттенок язык приобретает, если наблюдаются патологические состояния печени или, например, при сахарном диабете, когда из-за накопления большого количества сахаров изменяется структура слюны, что приводит к формированию плотного налета на языке.

Но все же чаще всего белый налет на языке говорит о непорядке с верхним отделом желудочно-кишечного тракта — пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.

Налет – не всегда болезнь. Если небольшой белый налет на языке характерен для конкретного человека и был у него всегда (в случае, если нет неприятного запаха, тогда это не является поводом для беспокойства. В этом случае к врачу нужно обращаться, если белый налет на языке приобретает специфический неприятный запах или начинает увеличиваться и приобретать другую окраску.