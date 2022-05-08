Пятиклассницу на самокате сбили на зебре в Кронштадте

По информации ivbg.ru, 7 мая в 17:42 возле дома № 17 на проспекте Ленина в Кронштадте KIA Sportage сбил 11-летнюю девочку, ученицу 5 класса.
За рулем находился 56-летний мужчина. ДТП произошло, когда иномарка совершала маневр поворота с улицы Всеволода Вишневского. Девочка пересекала дорогу по зебре на самокате.
Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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