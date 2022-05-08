Ветеран из Лодейнопольского района приехал в Москву на Парад Победы

9 мая фронтовик — Александра Дмитриевича Дряпина станет зрителем Парада Победы на Красной площади вместе с другими героями.

Стать зрителем главного Парада Победы страны ветерану помогла депутат, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества и председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко. Попасть на Парад Победы в Москве — это была давняя мечта ветерана, осуществить которую Ольгу Занко попросили неравнодушные жители Лодейнопольского района. Утром 8 мая Александра Дмитриевича встретили в Москве «Волонтеры Победы».

«Наших героев, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. В России сегодня проживает уже менее 23 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, поэтому надо успеть поблагодарить каждого из них за то, что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке», — подчеркнула Ольга Занко.

Александру Дмитриевичу осенью 2022 года исполнится 98 лет. Он участвовал в битвах за Курск, Харьков, Сталинград, а также был участником танкового сражения за Прохоровку, прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию.

«Хочу поблагодарить всех, кто помог осуществить мою давнюю мечту —попасть на парад на Красной площади. В прошлый раз пандемия помешала приехать на парад, но в этот раз ничего не помешает. Волнуюсь, конечно. Завтра очень важный для меня день», — рассказал Александр Дмитриевич.

Напомним, что 9 мая 2022 в Москве на Красной площади прогремит традиционный военный Парад Победы. Начало в 10.00. В этом году парад посвящен 77 годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Как и всегда, парад откроют пешие расчеты. Их будет 33. В механизированной колонне парада первым пойдет легендарный Т-34. А вот в воздушной части парада будет 77 машин. Таков ритуал: количество определяется по числу лет с момента Победы.