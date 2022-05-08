Фото: останки 576 красноармейцев похоронили на Синявских высотах

На Синявинских высотах в Ленинградской области с почестями похоронили останки 576 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вам будет интересно Погибшие за Родину: как узнать об участии родственника в Советско-Финской войне Великая Отечественная война унесла жизни десятков миллионов советских граждан и навечно отпечаталась жгучей раной в наших сердцах. В сети немало... 17.04.2018 59997

Останки обнаружили поисковики в 2021-2022 годах. Удалось установить личности лишь нескольких красноармейцев. Их родственники – внуки и правнуки – участвовали в церемонии захоронения в Кировском районе.

Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу «Синявинские высоты».