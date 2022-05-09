Граждан предупреждают, что в связи с праздниками ГИБДД будет проводить профилактические мероприятия по поиску нетрезвых водителей.

Роструд напоминает, что в России начинается трехдневная рабочая неделя.

Она начнется в среду, 11 мая, а завершится 13 мая. Суббота и воскресение – выходные в обычном режиме. Короткая неделя связана с государственным праздником Днем Победы, который выпадает на будний день – понедельник. На 10 мая был перенесен выходной день 2 января.

Предыдущая неделя в связи с праздником 1 мая также была короткой.

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Граждан предупреждают, что в связи с праздниками ГИБДД будет проводить профилактические мероприятия по поиску нетрезвых водителей.

Что касается заработной платы, то она не снижается в нерабочие праздничные дни. Если сотрудник не получает оклад, то за нерабочие праздничные дни ему должны выплатить денежное вознаграждение, устанавливаемое коллективным договором, локальным нормативным актом или соглашениями.