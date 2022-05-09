Искренна скорбь того, кто плачет на войне

Джордж Байрон

Редакция ivbg.ru и Военно-исторический центр Карельского перешейка подготовили специальный проект, посвященный героическим сражениям Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области

1. Оборона Красногвардейского укрепрайона

Красногвардейская укрепленная позиция начала строиться 4 июля 1941 года. Через две недели ей было дано название Красногвардейский укрепленный район. Укреплённый район занимал позиции протяжённостью по фронту до 160 километров от Петергофа до Красногвардейска (ныне Гатчина). Далее по левому берегу реки Ижоры до впадения её в Неву.

Первые бои на территории УК развернулись в конце августа 1941. В ходе ожесточенных боев немецкие войска были вынуждены перейти к обороне. Спустя несколько недель сражение в полосе района развернулись вновь. 11 сентября в неравном бою пала батарея «Аврора». Главные немецкие силы были направлены в обход Красногвардейска. Советская оборона была прорвана, и немцы заняли Красное Село. 16 сентября советские войска смогли вырваться из немецкого полуокружения и прорвались к Финскому заливу.

17 сентября укреплённый район был расформирован.

2. Бои в районе «Невского пятачка»

К концу августа 1941 года части 16-й немецкой армии, наступавшие на Ленинград с юга, вышли к реке Неве, перерезали Кировскую железную дорогу и, развивая наступление, 8 сентября взяли Шлиссельбург. Началась блокада Ленинграда.

За 12 месяцев существования Невский плацдарм так и не стал собственно плацдармом, с которого началось удачное наступление на соединение с частями Волховского фронта. Неудачные наступательные боевые действия на Невском пятачке в 1941 — 1942 годов показали, что Ленинградский фронт к прорыву блокады по разным причинам ещё не был готов. Фактически в 1941 и 1942 годах шли бои только за расширение плацдарма.

Вместе с тем, оценивать военное значение Невского пятачка необходимо также с точки зрения потерь, которые он наносил неприятелю. И, соответственно, соотношения наших потерь с потерями неприятеля. В условиях 1941-1942 годов на второстепенных театрах военных действий именно сковывание и изматывание противника, перемалывание его живой силы вышло на первый план.

По разным источникам, потери Красной армии убитыми и ранеными в ходе всей операции по прорыву обороны противника в районе Невского пятачка составили от 65 до 400 тысяч человек.

3. Тихвинская оборонительная операция

Немецко-фашистское командование группы армий «Север», стремясь быстрее овладеть Ленинградом и потерпев неудачу в попытках его штурма, решило нанести удар через Тихвин на Лодейное Поле. Соединиться с финскими войсками на реке Свирь и тем самым полностью блокировать Ленинград.

Противник сосредоточился южнее Киришей. 16 октября противник, имея превосходство в пехоте и артиллерии в 3-4 раза и абсолютное превосходство в танках, перешёл в наступление, нанося главный удар на Будогощь и Тихвин и вспомогательный — на Малую Вишеру.

Советские войска оказали упорное сопротивление, но под натиском превосходящих сил врага были вынуждены 22 октября оставить Большую Вишеру, а 23 октября — Будогощь. 8 ноября противник занял Тихвин, перерезав последнюю железную дорогу, по которой подвозились к Ладожскому озеру грузы для Ленинграда. На волховском направлении противник начал наступление 28 октября. После напряжённых боев советские войска к 25 ноября остановили противника на ближних подступах к Волхову. Упорной обороной советские войска обескровили врага, не допустили его выхода на реку Свирь, к Ладожскому озеру и создали предпосылки для перехода в контрнаступление.

4. Тихвинская стратегическая наступательная операция

Советские войска должны были ударами по сходящимся направлениям на Кириши и Грузино разгромить тихвинскую группировку немецких войск. Усилив наступающие армии, в короткие сроки удалось добиться некоторого превосходства советских войск в людях и артиллерии, превосходство же в танках и авиации оставалось за противником.

Недостаток времени, необходимого на подготовку операции, и отсутствие необходимого количества подвижных соединений серьезно тормозили развитие наступления. Только 20 ноября войска 52-й армии, прорвав оборону противника, овладели Малой Вишерой, а 7 декабря, прорвав вражескую оборону западнее Тихвина, части левого фланга 4-й армии вышли в тыл вражеской группировке и создали угрозу перехвата её тыловых коммуникаций.

Немецкое командование, сознавая реальную угрозу окружения, начало отвод своих потрепанных в боях соединений из района Тихвина за реку Волхов, откуда они начинали наступление 16 октября.

Советские войска, преследуя отходящего противника, 9 декабря освободили Тихвин. 16 декабря войска 52-й армии заняли Большую Вишеру и стали продвигаться к Волхову.

17 декабря 1941 года был создан Волховский фронт

В конце декабря 54-я армия отбросила немецкие войска за железную дорогу Мга — Кириши, а войска Волховского фронта вышли к Волхову и захватили несколько плацдармов на левом берегу реки.

5. Любанская наступательная операция

7 января 1942 года войска второй ударной армии прорвали оборону противника в районе населённого пункта Мясной Бор. Но, не имея сил для дальнейшего наступления, армия оказалась в тяжёлом положении. Всего в ходе четырехмесячных жесточайших боев, 54-я армия, очередной раз, потеряв почти весь свой состав, надолго застряла в местных лесах и болотах.

Операция второй ударной, 52-й и 59-й армий оказала заметную поддержку защитникам Ленинграда, которые могли не выдержать нового штурма. Три армии оттянули на себя более 15-ти дивизий противника, позволив советским войскам под Ленинградом захватить инициативу.

Но 54-я армия не смогла соединиться в Любани с войсками Волховского фронта, и операция в целом была обречена. В середине апреля армия перешла к обороне. Результатом действий армии в течение четырёх месяцев стал прорыв обороны по железной дороге и захват территории в глубину до 20 километров, по фронту до 22 километров. Горловина прорыва по железной дороге составляла всего 15 километров, из них 8 — болота.

6. Усть-Тосненская операция

19 августа одна из советских дивизий перешла в наступление. Атакующие, ворвавшись в Усть-Тосно, стремительно форсировали реку в районе устья Тосно и заняли шоссейный мост, который немцы не успели взорвать. К 15:00 части 268-й стрелковой дивизии заняли посёлки Усть-Тосно и Ивановское, а передовые части достигли станции Пелла. На второй день операции противник, получив подкрепления, перешёл в контрнаступление и отбросил части 268-й стрелковой дивизии на исходные позиции.

23 августа советские войска предприняли попытку переломить ход сражения: в бой была введена 136-я стрелковая дивизия. Однако этот одиночный удар силами одной дивизии не привёл к существенному изменению ситуации.

8 сентября обе стороны в районе Усть-Тосно перешли к обороне.

По итогам операции советскими войсками удалось отвоевать посёлок Усть-Тосно и удержать плацдарм у Ивановского. Вместе с тем, Усть-Тосненская операция внесла определённый вклад в расходование резервов противника и как следствие, в отказ немецкого командования от штурма Ленинграда в 1942 году. Этот результат был достигнут ценой высоких потерь.

7. Синявинская операция

Синявинская наступательная операция войск Ленинградского и Волховского фронтов была проведена при содействии Балтийского флота и Ладожской военной флотилии. Ее целью был прорыв блокады Ленинграда с суши и срыв готовившегося вермахтом нового штурма города.

Общий итог боевых действий в данной операции советское командование оценило как положительный, хотя поставленная цель — прорыв блокады — в ходе операции достигнута не была. Позже и историки, и военные специалисты писали о ней как о не очень серьезной неудаче. Положительными моментами объявлялись срыв вражеского плана очередного штурма города и уничтожение значительных сил немецкой армии. На самом деле эту наступательную операцию справедливее было бы назвать «катастрофой в синявинских болотах».

В ходе Синявинской наступательной операции советская группировка войск, имея более чем трехкратное преимущество в живой силе, четырехкратное — в танках, двукратное — в артиллерии и минометах, понесла во много раз большие потери, нежели противник, хотя основная задача достигнута не была. Как ни прискорбно, причины провала были типичными для этого периода войны: несовершенство оперативно-тактического замысла, недостатки в управлении войсками, их взаимодействии, слабая организация разведки.

Таким образом, оценивать Синявинскую наступательную операцию как незначительную неудачу нельзя. Просчеты военных обрекли защитников Ленинграда на еще одну страшную блокадную зиму.

8. Разгром немецкого десанта на острове Сухо

Сухо — искусственный остров в виде подковы размером — 90х60 метров. Расположен в 37 км к северу от порта Новая Ладога, где во время войны находилась главная база Ладожской флотилии. Для защиты ладожской трассы Балтика послала свои корабли, из которых была сформирована Ладожская военная флотилия.

22 октября сигнальщики заметили на горизонте суда, быстро приближавшиеся к острову. В самом начале боя были подбиты три немецкие десантные баржи, уничтожен десантный катер и повреждено два десантных судна.

Немцы разрушили советский командный пункт и дальномерный пост, появились погибшие и раненые. Окруженные врагами, израненные, уставшие от невероятного напряжения боя, защитники героически отстаивали свой рубеж.

В 09:00 наши самолеты нанесли первый бомбово-штурмовой удар по судам противника. С юга к месту боя уже подходили корабли Ладожской флотилии. Вновь загремела артиллерийская канонада. Начался разгром вражеской флотилии. В это время горстка защитников Сухо бросилась в атаку на растерявшихся немцев. Натиск увенчался полным успехом.

В панике, бросая оружие и раненых, немцы беспорядочной толпой побежали к лодкам. Большинство их было перебито и утонуло в Ладоге, и лишь немногим удалось достичь своих судов. Из 30 вражеских кораблей 16 были уничтожены, а остальные имели серьезные повреждения.

9. Операция «Искра»

Операция «Искра» в официальной российской историографии имеет точные временные рамки. Широко известен и подробно описан только начальный период наступления – до момента прорыва блокады 18 января. О ходе операции во второй половине января известно гораздо меньше. Боевые действия в феврале и в марте в ходе второго этапа наступления вовсе не имеют устоявшихся обозначений и обозначаются историками по-разному.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 г. прорвали блокаду Ленинграда. Хотя достигнутый военный успех был достаточно скромен, политическое и символическое значение прорыва блокады невозможно переоценить. В кратчайшие сроки были построены железнодорожная линия Поляна – Шлиссельбург, новый мост через Неву и автомобильная магистраль. Уже с середины февраля в Ленинграде начали действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Все это коренным образом улучшило положение жителей города и войск Ленинградского фронта.

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Была окончательно снята даже теоретическая возможность штурма Ленинграда немецкими войсками. Инициатива на Северо-Западном направлении окончательно перешла к советским войскам.

10. Красноборская операция

10 февраля 1943 года, после двухчасовой артподготовки, в которой участвовало до 1 тыс. орудий и минометов, ударная группировка 55-й армии начала наступление из района Колпино в двух направлениях: Ульяновки и Мги. Так началась Красноборская операция. 11 февраля 45-я гвардейская стрелковая дивизия освободила соседнюю с Красным Бором деревню Мишкино. За первые два дня наступления части 55-й армии сумели продвинуться вперед на 5 км. Части 250-й испанской дивизии, которая им противостояла, несмотря на большие потери, сумели закрепиться южнее Красного Бора и по берегу реки Ижоры и, оказывая ожесточенное сопротивление, продержаться до подхода подкреплений.

В ходе двух наступательных операций в феврале и апреле 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов не сумели окружить и уничтожить мгинско-синявинскую группировку противника и обеспечить прочную железнодорожную связь Ленинграда со страной.

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском фронте К. Е. Ворошилов, был категоричен в оценке результатов операции. Он считал, что «оба фронта поставленной перед ними задачи не выполнили» и понесли большие потери вследствие того, что недостаточно хорошо подготовились к операции

11. Операция «Январский гром»

Операции предшествовала массированная артиллерийская подготовка, начатая 14 января 1944 года. К середине дня войска второй ударной армии заняли Гостилицы. За две недели боевых действия советские войска смогли отвоевать несколько населённых пунктов и уничтожить вражеские части в районе Петергофа.

Потери немецкой армии в результате операции составили 20 тыс. человек убитыми и более 1 тыс. попавшими в плен.

Успешные совместные действия двух армий позволили выбить врага из-под Ленинграда и в дальнейшем развить успех в направлении Кингисепп — Нарва.

12. Выборгская наступательная операция

Цель операции заключалась в скорейшем выходе из войны с Финляндией. Советским войскам противостояла финская оперативная группа «Карельский перешеек» численностью до 100 тыс. человек. Создав более чем двукратное превосходство в людях шестикратное в танках и артиллерии, советские войска нанесли мощный удар по финским позициям. Наступлению предшествовали удары авиации и десятичасовая артиллерийская подготовка.

За десять дней боев войсками Ленинградского фронта были прорваны 3 основные полосы обороны «линии Маннергейма». Сухопутные войска активно поддерживали силы Балтийского флота и Ладожской военной. 20 июня операция завершилась взятием штурмом Выборга. Впервые в военной истории такой мощный укрепленный район был взят в столь сжатый срок с темпом продвижения 10—12 км в сутки. Овладев Карельским перешейком, советские войска создали угрозу выхода в тыл финской группировке «Олонец», что вынудило ее начать отступление из Южной Карелии. Потери Красной Армии в Выборгской операции составили 30 тыс. чел.

13. Свирско-Петрозаводская операция

Целью операции была ликвидация угрозы Ленинграду, а также выведение Финляндии из войны. Она проводилась силами Ленинградского и Карельского фронтов при поддержке Балтийского флота и Ладожской флотилии.

В советской и российской историографии данная операция подразделяется на Выборгскую (10-20 июня) и Свирско-Петрозаводскую (21 июня — 9 августа) операции. В результате операции советские войска нанесли поражение противнику, освободили большую часть Карело-Финской ССР и, тем самым, ускорили выход Финляндии из войны.

По мнению главнокомандующего финской армией К. Г. Маннергейма наступление Карельского фронта, по сравнению с операцией советских войск на Карельском перешейке, велось более гибко, а высадка десанта, как и захват промежуточных позиций «следует считать действиями, заслуживающими признания с военной точки зрения»

Ночью 5 сентября войска Карельского и Ленинградского фронтов получили приказ Ставки ВГК прекратить военные действия против финских войск ввиду того, что финское правительство начало переговоры о заключении перемирия. 19 сентября в Москве окончание войны между СССР и Финляндией было юридически закреплено подписанием соглашения о перемирии.

14. Тулоксинская десантная операция

Целью операции войск седьмой армии и сил Ладожской военной флотилии, во время Свирско-Петрозаводской операции, состояла в том, чтобы перерезать в тылу противника в междуречье Видлицы и Тулоксы шоссейную и железную дороги.

В десант была выделена 70-я морская стрелковая бригада Карельского фронта, численность 3169 человек.

Операция завершилась полным успехом и достигла всех намеченных целей. Она по праву считается одной из наиболее успешных десантных операций советского Военно-Морского флота в войне. Теоретически финское командование могло использовать удалённость десанта от линии фронта (35 километров) и быстро нарастить свои силы в месте боя, но явно запоздало с таким решением. Когда снятые с фронта подразделения прибыли к Тулоксе, десант уже занял и подготовил выгодные позиции.

Потери в ходе операции составили: два сторожевых катера были выброшены штормом на берег 25 июня, до пяти кораблей повреждены авиацией и артиллерией врага.

Источники: «Википедия», «Хронос», «Всемирная история», «Помни войну», «Наша победа. Моя история», «Энциклопедия «Академик», «Энциклопедия «Россия».