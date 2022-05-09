Александр Мясников раскрыл два простых правила здорового питания

Врач Александр Мясников объяснил несколько правил здорового и вкусного питания.

Мясников посоветовал тщательно пережевывать пищу, чтобы напитать ее слюной и обеспечить старт пищеварительного процесса в ротовой полости. Он также запретил пропускать завтрак. По его словам, утренний прием пищи является «будильником для организма».

Чтобы желудок эффективно работал, врач рекомендует добавить в ежедневный рацион салат. Он обратил внимание на заправку и признался, что отдает предпочтение подсолнечному нерафинированному маслу. При этом, он уточнил, что такое масло хоть и полезно, но калорийно. В качестве альтернативы он предложил использовать перец и сок лимона.

Кроме того, Мясников в эфире в своей авторской передачи на телеканале «Россия 1» предупредил о злоупотреблении солью.

Вам будет интересно Диетолог Бобровский: красное мясо может спровоцировать атеросклероз и инфаркт Продукт можно заменить на рыбу или грибы. Суточная норма употребления мяса составляет 50–150 граммов в день, но для ежедневного меню подходят... 28.04.2022 240

Эксперт подчеркнул, что пища не должна доставлять дискомфорт желудку и кишечнику. Он пояснил, что следует употреблять еду и напитки нормальной температуры. В противном случае увеличивается риск развития рака пищевода.

Мясников также посоветовал отказаться от длительного хранения продуктов и покупки полуфабрикатов.