Представители Ленобласти возложили цветы к памятным знакам и мемориалам города Енакиево

Ленинградская область взяла шефство над городом.
Источник: https://t.me/pul47
Источник: https://t.me/pul47
Источник: https://t.me/pul47
Источник: https://t.me/pul47
Источник: https://t.me/pul47
Источник: https://t.me/pul47
Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк, глава дорожного комитета Денис Седов и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вместе с администрацией и жителями Енакиево, расположенного в ДНР, возложили цветы к памятным знакам и мемориалам.
Отмечается, что представители делегации почтили память героев, которые сражались за мирное небо над головой в той страшной войне.
— Мы очень рады, что в этот великий день взрослые и дети там могут улыбаться и надеяться на мирную жизнь. Ну а мы им обязательно поможем, — заверили в телеграм-канале Пул №47.
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08.05.2022 112