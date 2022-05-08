Анна Данилюк: города Донецкой Народной Республики ждут нашей помощи

Как сообщал ivbg.ru, Ленинградская область вошла в список регионов, взявших шефство над городами Донецкой Народной Республики. Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк рассказала online47.ru, в чем будет выражаться помощь городу Енакиево.

«Для нас важно, что Ленинградская область в числе тех российских регионов, которые будут помогать с налаживанием мирной жизни территорий ДНР. Это теперь наше общее дело, а также большая ответственность». Ведь «кому доверились, с того и спрашивать будут», – рассказала Анна Данилюк

Ленинградская область окажет не только управленческую, организационную и правовую помощь, но и поддержку в восстановлении разрушенных домов, дорог, соцобъектов, ЖКХ и прочего.

«Для жителей Донецкой Народной Республики на протяжении долгих 8 лет каждый день и каждая ночь были наполнены надеждой. Надеждой на то, что придет Россия и их защитит. И вот это свершилось», – резюмировала Анна Данилюк