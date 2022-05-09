В Ленобласти нашли возможное место захоронения пациенток Дома инвалидов

В годы Отечественной Войны немецкие солдаты жестоко расправились с душевнобольными женщинами в Макарьевской пустыни.

По информации издания Невские Новости, поисковые отряды «Ягуар» и «Ямбург» выезжали с 30 апреля по 8 мая в Тосненский район Ленобласти.

В результате поисков было обнаружено предположительное место захоронения. Речь идет о карьере рядом с монастырем Свято-Успенская Макарьевская пустынь, где солдаты нацистской Германии убивали пациенток Дома инвалидов.

Известно, что в советское время на территории бывшего монастыря располагался женский психиатрический стационар.