В Ленобласти нашли возможное место захоронения пациенток Дома инвалидов

Автор: Александр Селиванов
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В годы Отечественной Войны немецкие солдаты жестоко расправились с душевнобольными женщинами в Макарьевской пустыни.

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Источник: nevnov.ru

По информации издания Невские Новости, поисковые отряды «Ягуар» и «Ямбург» выезжали с 30 апреля по 8 мая в Тосненский район Ленобласти.

В результате поисков было обнаружено предположительное место захоронения. Речь идет о карьере рядом с монастырем Свято-Успенская Макарьевская пустынь, где солдаты нацистской Германии убивали пациенток Дома инвалидов.

Известно, что в советское время на территории бывшего монастыря располагался женский психиатрический стационар.

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17.04.2018 60104
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