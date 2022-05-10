Под Всеволожском неизвестный сорвал знамя Победы и пытался его сжечь

Вандала разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над государственным флагом Российской Федерации».

В экстренные службы 9 мая поступило сообщение о том, что со здания правления в садоводстве «Юбилейное – Ручьи» во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный снял знамя Победы и попытался его сжечь.

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Прибывшие на место правоохранители нашли флагшток и полотно со следами термического воздействия. Камеры видеонаблюдения уже изучены. Личность вандала устанавливается.