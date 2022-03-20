Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства РФ в Эстонии

Неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту, сообщаетдипмиссия в Таллине.

В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма и частью антироссийской компании, запущенной Западом.

«Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место», — сказано в сообщении.