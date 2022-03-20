Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства РФ в Эстонии

Неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту, сообщаетдипмиссия в Таллине.
В посольстве назвали произошедшее очередным актом вандализма и частью антироссийской компании, запущенной Западом.
«Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место», — сказано в сообщении.
Ранее ivbg.ru рассказывал, что русскоговорящих начали травить в Финляндии.
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04.03.2022 973