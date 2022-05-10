Спасатели обнаружили два тела в водоемах Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти из водоемов достали тела двух утопленников. О трагедиях рассказала аварийно-спасательная служба региона.

По данным ведомства, первый сигнал поступил 8 мая — в Ладожском озере в районе бухты Петрокрепость замечено тело человека. Погибшего искали около суток. Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели обнаружили два тела в водоемах Ленобласти за последние сутки утопленники, Ленобласть, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Спасатели обнаружили два тела в водоемах Ленобласти за последние сутки утопленники, Ленобласть, аварийно-спасательная служба Ленобласти
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

Вечером 9 мая поступила еще одна заявка – тело замечено в реке Ижора около города Коммунар. Спасатели также доставили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции

Личности погибших устанавливаются.

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