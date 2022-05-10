Rutube восстанавливают вторые сутки после кибератаки

В ночь на 9 мая 2022 года российский видеохостинг Rutube подвергся сильнейшей хакерской атаке всю историю его существования.

Представители Rutube рассказали, что уже локализовали инцидент, но видеохостинг пока еще недоступен. Они отметили, что исходный код сервиса доступен и его библиотека цела.

Незадолго до этого гендиректор Rutube Александр Моисеев заявил, что видеохостинг постоянно подвергается сложным кибератакам — в частности, попыткам подмены содержимого видео, а также атакам на учетные записи пользователей и DDoS-атаки.

С начала спецоперации на Украине множество российских сайтов и сервисов подверглись хакерским атакам. В частности, правительственные сайты, крупные российские СМИ и суды.