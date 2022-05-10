Минфин России опроверг информацию Bloomberg о падении ВВП на 12%

Автор: Гузель Галимова
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Министерство финансов России опровергло опубликованную агентством Bloomberg информацию о том, что в России ожидается самое масштабное сокращение экономики – на 12% в 2022 году.

«Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что подготовка официальных макроэкономических прогнозов не входит в полномочия ведомства, что подтверждает ложность материала американского информагентства.

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