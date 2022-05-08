Спрогнозировано будущее рубля к осени

Как сообщают «Известия», к осени 2022 года средний курс рубля в паре с американской валютой будет колебаться в диапазоне 75-82 за доллар. Такой консенсус-прогноз будущего российской валюты сделали более десяти экспертов из ведущих финансовых институтов.

По мнению аналитиков, в начале сентября курс рубля будет держаться в диапазоне 75,4-82,2 за доллар. Ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком.

В ближайшее время рубль может остаться на текущих позициях, полагают эксперты. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что курс рубля к доллару на текущих уровнях сохранится до начала августа. В то же время инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин допускает, что к середине мая рубль может отойти к уровню 74-80 за доллар, оставаясь в этих значениях все летние месяцы.