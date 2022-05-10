Видео: в квартирном пожаре в Кудрово пострадал один человек, жильцов эвакуировали

Пожар охватил квартиру на 15 этаже многоквартирного дома, расположенного по Европейскому проспекту в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

Горели четыре квадратных метра балкона и три «квадрата» комнаты. По предварительным данным, из задымленного помещения спали одного человека, ему оказывают медицинскую помощь. По маршевой лестнице эвакуированы 11 жильцов дома.

Источник: Жизнь в Кудрово, ВК

Через 40 минут возгорание было локализовано. Обстоятельства случившегося уточняются.