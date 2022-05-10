Петербург посетили более 500 тысяч туристов в майские праздники

Впервые с начала пандемии гостиницы Петербурга оказались почти полностью загружены.

С 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая средняя загрузка гостиниц в Петербурге составила 76%. Ряд отелей достиг стопроцентного уровня бронирования.

Всего за весь период майских праздников город на Неве посетили около 560 тысяч гостей. Большинство из них из Москвы, Подмосковья и прилегающих областей центра России. Кроме того, были гости из Урала, Сибири, Казани и др. Среди путешественников преобладали пары и семьи с детьми, сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Тем временем на майских праздниках посещаемость ТЦ в Петербурге упала на 14%.