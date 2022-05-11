По информации ivbg.ru, ДТП произошло 10 мая на 32 километре дороги «Большой Двор – Самойлово» в Бокситогорском районе Ленинградской области.
Lada Granta под управлением 43-летней женщины съехал в кювет, въехал в дерево и перевернулся. Водитель скончалась на месте, 71-летняя пассажирка госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Установлено, что обе женщины – жительницы Пикалево. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Вам будет интересно
Владение автомобилями на абхазском учете для двух петербуржцев обернулось конфискацией. Еще пятерых автолюбителей обязали вывезти машины из России. В Северо-Западной таможенной...
14.02.2022 3272