Рецидивист украл бензопилу у пенсионерки в Гатчинском районе

По информации ivbg.ru, 10 мая в деревне Мины Гатчинского района задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 7 мая из квартиры 68-летней пенсионерки в поселке Вырица.

Тогда из жилища пропала бензопила. О пропавшем инструменте хозяйка сообщила в полицию 9 мая. Взламывать замки вору не пришлось, дверь была открыта. Ущерб владелицы составил 15 тысяч рублей. Похищенная бензопила изъята.

По факту кражи с проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее привлекался за кражу телефона, производство и сбыт наркотиков.