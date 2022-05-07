Два грабежа за сутки: за нападение на петербуржцев задержан мигрант

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, задержан уроженец Узбекистана, который напал на двух жителей Санкт-Петербурга в ночь на 30 апреля.

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Фото: Пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В первом случае мигрант напал во дворе дома № 8 на улице Восстания на 33-летнего петербуржца и брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика. Добычей злоумышленника стали мобильный телефон и сумка с документами.

Спустя несколько часов на Невском проспекте жертвой грабителя стал еще один петербуржец. Добычей грабителя стали наручные часы.

Установлено, что 27-летний задержанный приехал в Россию еще в 2012 году, но не состоит на миграционном учете.

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07.05.2022 112
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