Два грабежа за сутки: за нападение на петербуржцев задержан мигрант

По информации ivbg.ru, задержан уроженец Узбекистана, который напал на двух жителей Санкт-Петербурга в ночь на 30 апреля.

В первом случае мигрант напал во дворе дома № 8 на улице Восстания на 33-летнего петербуржца и брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика. Добычей злоумышленника стали мобильный телефон и сумка с документами.

Спустя несколько часов на Невском проспекте жертвой грабителя стал еще один петербуржец. Добычей грабителя стали наручные часы.

Установлено, что 27-летний задержанный приехал в Россию еще в 2012 году, но не состоит на миграционном учете.